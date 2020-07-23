Семак выразил сомнения в возможности расширения РПЛ в предстоящем сезоне

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил сомнения в возможности расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 участников в предстоящем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба действующих чемпионов страны.

По его словам, из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции календарь нового сезона сильно уплотнился, вследствие чего найти даты для проведения еще четырех туров будет крайне непросто.

Наставник сине-бело-голубых отметил, что наличие команд и соответствующей инфраструктуры только поможет лиге развиваться, однако в нынешних обстоятельствах провести процедуру расширения будет сложно.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о гордости за проведение выдающегося сезона.