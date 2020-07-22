Акинфеев обошел Семака по количеству матчей в РПЛ
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на второе место количеству матчей в чемпионатах России.
Встреча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова» стала для бывшего голкипера сборной России 457-й. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
По этому показателю Акинфеев обошел экс-полузащитника ЦСКА, казанского «Рубина» и петербургского «Зенита» Сергея Семака, который сейчас возглавляет сине-бело-голубых.
Рекорд по числу матчей в РПЛ принадлежит бывшему одноклубнику Акинфеева Сергею Игнашевичу (489 матчей).