«Спартак» готов предложить контракт Кокорину

Московский «Спартак» намерен подписать контракт с нападающим «Сочи» Александром Кокориным, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», сообщает Sport24.

По информации издания, в ближайшее время столичный клуб сделает выгодное предложение игроку, который после завершения сезона может стать свободным агентом.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин принял участие в десяти матчах, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак ведет переговоры с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером по поводу возвращения Кокорина в клуб.