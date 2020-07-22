Мещеряков не стал высказаться о возвращении Смолова в «Локомотив»

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Анатолий Мещеряков не стал высказаться о возвращении российского нападающего Федора Смолова в расположение команды. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, комментировать подобную информацию до официального объявления вредно и неправильно.

Напомним, что в январе Смолов перешел в испанскую «Сельту» на правах аренды. В 14 матчах Ла Лиги 30-летний россиянин смог отличиться дважды, поразив ворота мадридского «Реала» и «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался выкупать трансфер действующего чемпиона Европы Жоау Мариу у миланского «Интера».