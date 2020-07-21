Судья Федотов: авторитет Кашшаи — ниже плинтуса

Судья Игорь Федотов раскритиковал Руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи.

Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Незадолго до этого Кашшаи провел пресс-конференцию, на которой разобрал спорные моменты в национальном первенстве и Олимп — Кубке России.

«На этой пресс-конференции Кашшаи ничего толком не рассказал. Любой фанат может сказать: «Это пенальти», но на вопрос «Почему?» просто ответить «Потому что». Вот так и выглядят слова Кашшаи — он выставил всех клоунами. Сейчас его слова — это одна сплошная вода. Его авторитет в настоящий момент — ниже плинтуса», — поделился мнением Федотов.

Ранее «Спартак» направил открытое письмо на имя Кашшаи.