Ещенко дисквалифицирован на три матча за футболку с оскорбительной надписью

Футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 50 тысяч рублей за демонстрацию футболки с оскорбительной надписью, передает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, игрок продемонстрировал футболку после матча 1/2 финала Олимп — Кубка России против петербургского «Зенита».

«За оскорбительное поведение футболиста в отношении иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, — дисквалифицировать футболиста ФК «Спартак» Андрея Ещенко на 3 матча Кубка России по футболу и оштрафовать его на 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Ранее Артем Дзюба ответил болельщику «Спартака», обвинившему «Зенит» в подкупе судей.