Фанаты «Спартака» выступили за отставку главы РФС

Объединение фанатов московского «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление по итогам матча 1/2 финала Олимп — Кубка России между красно-белыми и петербургским «Зенитом».

В открытом письме болельщики столичной команды обратились к главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову.

«В течение игры судейская бригада не назначила три очевидных пенальти в ворота газпромовцев и не удалила игрока этой же команды за грубейший фол на игроке «Спартака», — говорится в обращении, опубликованном на станице движения в Instagram.

Фанаты красно-белых раскритиковали арбитров Евгения Турбина и Андрея Болотенкова, работавших видеоассистентами судьи. Также «Фратрия» выразила недовольство молчанием главы судейского департамента РФС Виктора Кашшаи.

«Вы макаете своими руками в грязь все великие советские и российские футбольные традиции и убиваете футбол в России. Кашшаи – в отставку! Дюкова – в отставку!» — говорится в заявлении.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит нарушения в матче 1/2 финала Олимп — Кубка России.