«Урал» объявил об отставке Парфенова

Екатеринбургский «Урал» объявил об отставке главного тренера Дмитрия Парфенова.

Также команду покинули помощники специалиста Андрей Данилов и Юрий Ковтун.

«Урал» выражает Парфенову, Данилову и Ковтуну благодарность за проделанную работу! Желаем успешного продолжения профессиональной карьеры, новых вызовов и удачи!» — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Парфенов заявил об отставке после поражения от «Химок» (1:3) в матче 1/2 финала Олимп — Кубка России.

Специалист возглавил «Урал» в 2018 году. Под его руководством команда выходила в финал Олимп — Кубка России сезона-2018/19, где уступила московскому «Локомотиву» (0:1). В нынешнем сезоне чемпионата страны екатеринбургский клуб с 35 очками занимает 11-е место.

Ранее сообщалось, что российский тренер Юрий Семин может возглавить «Урал».