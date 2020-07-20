Тедеско — о диалоге с Семаком: мы пожелали друг другу удачи

Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, о чем он говорил с тренером петербургского «Зенита» Сергеем Семаком перед матчем 1/2 финала Олимп — Кубка России.

«Семак подошел ко мне перед игрой. В Германии все происходит точно так же. Мы просто спросили друг у друга, как дела, и пожелали друг другу удачи», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

Напомним, сине-бело-голубые победили со счетом 2:1.



Ранее Тедеско отказался говорить о судьях после матча с «Зенитом».