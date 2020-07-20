«Спартак» не сыграет в еврокубках впервые с сезона-2015/16

Московский «Спартак» лишился шансов сыграть в следующем сезоне в еврокубках, уступив в матче 1/2 финала Олимп — Кубка России петербургскому «Зениту».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают девятое место, набрав 36 очков. Красно-белые потеряли шансы подняться выше седьмой строчки. Таким образом, впервые с сезона-2015/2016 «Спартак» не сыграет в еврокубках. Тогда москвичи заняли шестое место в чемпионате России, а также уступили казанскому «Рубину» в 1/8 финала Олимп — Кубка России.



Ранее «Зенит» опубликовал твит с хештегом #ИграйтеКакЗенит после победы над «Спартаком».