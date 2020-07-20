Михаил Кержаков: «Спартак» нас не удивил

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился впечатлениями от матча 1/2 финала Олимп — Кубка России против московского «Спартака», передает «Зенит ТВ».

«Мы были готовы к игре «Спартака», кроме одного момента — гола Соболева. Мы разбирали и это, но Зелимхан Бакаев исполнил хорошую передачу, а Караваеву было тяжело бороться с Соболевым. А так что разбирали, то и увидели на поле. «Спартак» нас не удивил», — сказал Кержаков.

Напомним, сине-бело-голубые победили со счетом 2:1.

В финале Олимп — Кубка России подопечные Сергея Семака сыграют с подмосковными «Химками».

Ранее фанаты «Зенита» посвятили провокационный баннер Леониду Федуну.