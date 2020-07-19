Боярский жестко отчитал критиков «Зенита»

Актер Михаил Боярский жестко отчитал критиков петербургского «Зенита», передает «Чемпионат.com».

«После заслуженного чемпионства про «Зенит» снова поползли всякие высказывания о судействе, больших деньгах и так далее. 19 июля у команды есть шанс окончательно все эти разговоры прекратить. Те, кто критикуют, сначала должны научиться играть так, как сине-бело-голубые. Вот научатся, смогут это делать. А пока пусть помалкивают в тряпочку», — сказал Боярский.

Напомним, 19 июля подопечные Сергея Семака сыграют в 1/2 финала Олимп — Кубка России против московского «Спартака».

Ранее «Химки» стали первыми финалистами Олимп — Кубка России.