СМИ: у нескольких футболистов молодежного состава «Спартака» подозрение на коронавирус

У нескольких футболистов молодежного состава московского «Спартака» подозрение на коронавирус, сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на источник.

Отмечается, что могли заразиться восемь игроков. Спортсмены тренировались в Тарасовке. Они не контактировали с основным составом.

Сейчас база закрыта, игроки распущены.



Ранее Александр Самедов высказался о матче 1/2 финала Олимп — Кубка России между петербургским «Зенитом» и «Спартаком».