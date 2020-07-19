Глава ОКР: результаты аудита РУСАДА мы получили в мае

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о том, что аудиторская проверка в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) была проведена за счет ОКР, передает РИА «Новости».

«Нужно отметить, что во время дискуссии в апреле 2019 года одним из аргументов гендиректора Юрия Гануса был тот факт, что РУСАДА уже потратила бюджетные деньги на аудит и тратить их второй раз не будет. Поэтому ОКР заказал нынешний отчет за свои деньги. Это важный момент. Результаты проверки мы получили в мае», — рассказал Поздняков.

13 июля Поздняков рассказал о том, что углубленный аудит нашел нарушения в финансовой деятельности РУСАДА.

Ранее Ганус заявил, что не собирается добровольно уходить из жизни.