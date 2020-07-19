Стали известны составы на матч 1/2 финала Олимп — КР «Урал» — «Химки»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Стали известны составы на матч 1/2 финала Олимп — Кубка России между екатеринбургским «Уралом» и подмосковными «Химками».
«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Бавин, Емельянов, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Августиняк, Кухарчик, Погребняк.
Запасные: Полетаев, Мамин, Насыров, Ароян, Вилюш, Золотов, Ефремов, Магомадов, Гусейнов, Панюков.
«Химки»: Лантратов, Гапон, Тихий, Данилкин, Смирнов, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн.
Запасные: Барков, Хомич, Генералов, Тихонов, Евдокимов, Мурнин, Кухарчук, Маляров, Георгиевский, Мишуков, Конате, Алиев.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Николай Валуев рассказал о том, что будет болеть за «Зенит» в матче против «Спартака».