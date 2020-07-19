Бэйл обратился к Зидану с просьбой не вызывать его на игру с «Леганесом»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не сыграет в матче 38-го тура чемпионата Испании против «Леганеса», сообщает Onda Cero.

По информации источника, валлийский футболист лично обратился к главному тренеру мадридской команды Зинедину Зидану с просьбой не включать его в зявку. Причина такого решения неизвестна.

Примечательно, что до этого также поступил полузащитник Хамес Родригес, хотевший пропустить встречу 34-го тура с «Атлетиком» (1:0).

Встреча «Леганеса» и «Реала» запланирована на 18 июля, начало поединка — 22.00 по московскому времени. Мадридский клуб выступит в роли чемпиона Испании, победу в Ла Лиге «Реал» оформил досрочно.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» выставила на трансфер капитана команды.