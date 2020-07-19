Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА

Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотива» с ЦСКА, передает «Чемпионат.com».

На матче работала судейская бригада во главе с Евгением Турбиным. По мнению Федорова, судьи неправильно трактовали эпизод с падением полузащитника ЦСКА Николы Влашича в штрафной «Локомотива» на 16-й минуте игры после контакта с Жоау Мариу.

«Следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Локомотива» за этот фол. Турбин хотел свистеть, но почему-то не стал. Так что судья Турбин подарил € 30 млн «Локомотиву» и отнял их у ЦСКА», — заявил Федоров.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «железнодорожников», что позволило «Локомотиву» укрепиться на второй строчке турнирной таблице, что дает право сыграть в Лиге чемпионов. ЦСКА опустился на четвертое место.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард Гайч высказался о переходе в ЦСКА.