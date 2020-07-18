Тарасова выразила соболезнования в связи с гибелью фигуристки

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на сообщение о гибели чемпионки мира среди юниоров в парном катании Екатерины Александровской.

Фигуристка погибла в ночь на 18 июля в возрасте 20 лет. Александровская выступала в парном катании за Австралию с Харли Уиндзором. В 2017 году они завоевали золото юниорского чемпионата мира.

«Соболезнования семье! Папа у нее есть, а маму, знаю, в больницу увезли. Так написано… Еще написали, что Александровская страдала затяжными депрессиями», — цитирует Тарасову Sport24.

Специалист добавила, что ей очень жалко родителей погибшей фигуристки.

«Жаль, что люди, которые были рядом, не замечали того, что у нее есть какие-то отклонения. Это еще раз говорит, что надо относиться друг к другу очень внимательно», — заключила Тарасова.

Ранее австралийский фигурист Харли Уиндзор заявил, что узнал о гибели бывшей партнерши от членов ее семьи.