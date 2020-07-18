Глава судейского комитета РФС обратился к фанатам «Спартака»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц обратился к фанатам московского «Спартака» перед полуфинальным матчем Олимп — Кубка России против петербургского «Зенита».

Стоит отметить, что не так давно полиция завела дело на нескольких болельщиков «Спартака» из-за проводов команды в Тулу на матч с «Арсеналом».

«Я попросил бы, чтобы не испортить ни дух футбола, ни эмоциональную составляющую, не выплескивать эти эмоции наружу, дать возможность игрокам сосредоточиться на игре», — заявил Хачатурянц в беседе с Нобелем Арустамяном.

Встреча запланирована на 19 июля и начнется в 18.30 по московскому времени. «Зенит», на чьем поле и пройдет игра, подходит к матчу в статусе чемпиона России, команда выиграла Российскую премьер-лигу (РПЛ) досрочно.

Ранее сообщалось, что Тихонов не считает «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком».