Боярский: «Спартак» не станет чемпионом, пока есть «Зенит»

Артист Михаил Боярский прокомментировал слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна по поводу разницы судейства в матчах обеих команд, передает «Все про спорт».

«За слова Федуна, что «Спартак» был бы чемпионом, если бы его судили, как «Зенит», на него не нужно подавать в комитет по этике. Надо просто пожелать хорошего настроения. Все равно «Спартак» не будет чемпионом не только в этом сезоне, а вообще никогда, пока есть «Зенит». В кубковом матче питерцы не расслабятся. У них есть спортивная честь и достоинство», — заявил Боярский.

Напомним, команды встретятся в 1/2 финала Олимп — Кубка России 19 июля.

Ранее Сергей Семак поделился ожиданиями от матча Олимп — Кубка России против «Спартака».