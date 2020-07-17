Гендиректор «Зенита» извинился перед Федуном за шутку о «Спартаке»

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин заявил, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев извинился перед владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном за шутку о красно-белых.

После матча 27-го тура чемпионата страны между «Зенитом» и «Краснодаром» в сети появилось видео, на котором нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун имитируют половой акт в ходе празднования победы в первенстве России. Позднее гендиректор сине-бело-голубых заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче».

«Медведев присутствовал на заседании по видеосвязи, он сказал: «Шутка про «Спартак» была неудачной». Также Медведев признал, что неправильным было пустить в раздевалку журналистов. На заседании он заявил, что извинился перед Федуном», — цитирует Созина «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что гендиректора «Зенита» оштрафовали на 200 тысяч рублей.