Гендиректор «Зенита» оштрафован на 200 тысяч рублей за слова о «Спартаке»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение оштрафовать генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева на 200 тысяч рублей за высказывание о московском «Спартаке», сообщает ТАСС.

«Гендиректор «Зенита» Александр Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей. Также ему вынесено замечание», — заявил источник.

После матча 27-го тура чемпионата страны между «Зенитом» и «Краснодаром» в сети появилось видео, на котором нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун имитируют половой акт в ходе празднования победы в первенстве России. Позднее гендиректор сине-бело-голубых заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче».

Встреча Олимп — Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 19 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что РФС оштрафовал Карпина и Кикнадзе.