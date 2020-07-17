Мадридский «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании по футболу
Мадридский «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании по футболу.
Подопечные французского специалиста Зинедина Зидана в домашнем матче 37-го тура Ла Лиги оказались сильнее «Вильярреала» и за тур до окончания нынешнего первенство обеспечили себе золотые медали.
Напомним, что для «сливочных» этот титул стал третьим в текущем десятилетии. До этого команда праздновала успех в 2012 году под руководством португальца Жозе Моуринью и в 2017 году, когда ее возглавлял Зидан.
Отметим, что начиная с 2005 года, лишь раз (в 2014 году) чемпионство в Испании праздновал не «Реал» и не «Барселона».
Ранее сообщалось, что наставник московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал итоги матча против столичного ЦСКА в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).