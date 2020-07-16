Умер экс-наставник сборной СССР по баскетболу Владимир Обухов, передает официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

«Российская федерация баскетбола выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, а также всем любителям баскетбола в связи с этой утратой», — говорится в сообщении.

Специалисту было 84 года. Под его руководством в 1986 году национальная сборная выиграла серебро на чемпионате мира.



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