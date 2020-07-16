Умер экс-наставник сборной СССР по баскетболу Владимир Обухов
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Умер экс-наставник сборной СССР по баскетболу Владимир Обухов, передает официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).
«Российская федерация баскетбола выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, а также всем любителям баскетбола в связи с этой утратой», — говорится в сообщении.
Специалисту было 84 года. Под его руководством в 1986 году национальная сборная выиграла серебро на чемпионате мира.
Ранее умер Владимир Сальков.