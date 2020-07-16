Вандалы отрезали голову фигуре Дзюбы в Подмосковье

Злоумышленники провели акт вандализма над алюминиевой фигурой нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Об этом сообщает Mash.

По информации источника, хулиганы отрезали голову фигуре 31-летнего форварда, после чего помочились на ее и сфотографировали. Жители Подольска, в котором произошло данное правонарушение, уже обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Напомним, что в октябре прошлого года эта же фигура была похищена двумя молодыми девушками, которые заявили, что перепутали Дзюбу с российским рэп-исполнителем Гуфом.

Ранее сообщалось, что агент нападающего аргентинского «Сан-Лоренсо» Адольфа Гайча Матиас Фавано подтвердил подписание контракта с московским ЦСКА.