Комитет по этике РФС пригласил на заседание Карпина, Кикнадзе и Медведева

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) пригласил на заседание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, а также генеральных директоров столичного «Локомотива» и петербургского «Зенита» Василия Кикнадзе и Александра Медведева. Об этом сообщает «СЭ».

Глава комитета Семен Андреев заявил, что участие в собрании будут принимать либо непосредственные участники конфликтных ситуаций, либо представители их клубов.

Напомним, что в пятницу, 17 июля, состоится разбор инцидентов с демонстрацией Кикнадзе неприличного жеста в адрес фанатов «Локомотива», а также соответствующих высказываний Карпина и Медведева.

Ранее сообщалось, что полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о взаимоотношениях с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.