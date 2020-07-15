Форвард «Барселоны»: выиграть Ла Лигу уже почти невозможно

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признал, что выиграть чемпионат Испании уже не представляется возможным, передает Sport.es.

«Барселона» идет на втором месте, отставая от мадридского «Реала» на четыре очка за два тура до конца. Если в следующем матче «сливочные» одерживают победу над «Вильярреалом», то гарантирует себе победу в чемпионате Испании.

«Если честно, то выиграть Ла Лигу уже почти невозможно. Понятно, что игра против «Севильи» усложняет вам жизнь. У нас были шансы опередить «Реал», но матч с «Сельтой» в Виго (2:2) оказался ключевым», — заявил Суарес.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать защитника Умтити.