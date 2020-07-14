Менеджер Ласицкене прокомментировала уход Юрченко из ВФЛА

Менеджер трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене Ольга Назарова прокомментировала уход Евгения Юрченко с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает газета «Известия».

Об отставке Юрченко стало известно 13 июля. Она произошла в связи с кризисом в организации — ВФЛА не смогла выплатить часть долга в размере €5 млн Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), из-за чего была приостановлена выдача нейтральных статусов российским атлетам.

«Все, что ни делается, — к лучшему. После ухода президента Юрченко многие дважды подумают, прежде чем выставить свою кандидатуру в качестве руководителя спортивной федерации», — заявила Назарова.

Ранее сообщалось, что Матыцин прокомментировал уход Юрченко с поста президента ВФЛА.