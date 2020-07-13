В РУСАДА нашли нарушения финансовой деятельности

Аудит выявил нарушения финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает РИА «Новости»

Напомним, один из Telegram-каналов обвинил организацию в злоупотреблении служебным положением, коррупции и нецелевом расходовании средств, в том числе в рамках командировок. А главу РУСАДА Юрия Гануса обвинили в том, что он присвоил себе 110 млн рублей в 2018-2019 годах.

«Вопреки утверждениям Гануса углубленный аудит выявил нарушения финансовой деятельности. Члены-учредители РУСАДА в рамках проверки помимо общего аудита также осуществили углубленный аудит по оценке операционной эффективности по управлению бизнес-процессами. Проверка финансовой деятельности проходила полностью в соответствии с утвержденными стандартами. С учетом того, что аудит был направлен на анализ менеджмента, результаты были переданы непосредственно учредителям», — сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее Ганус высказался об экспертизе подписей Григория Родченкова от Spiegel.