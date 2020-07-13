«Наполи» и «Милан» разошлись миром в матче Серии А

В матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» и «Милан» разошлись миром.

Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Джованни Ди Лоренцо и Дрис Мертенс.

У гостей голы на свой лицевой счет оформили Тео Эрнандес и Франк Кесси, успешно реализовавший одиннадцатиметровый удар.



После этой ничьи подопечные Дженнаро Гаттузо набрали 52 очка и сохранили за собой шестое место в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что наставник екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча против «Краснодара».