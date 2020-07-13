«Наполи» и «Милан» разошлись миром в матче Серии А
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В матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» и «Милан» разошлись миром.
Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 2:2.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Джованни Ди Лоренцо и Дрис Мертенс.
У гостей голы на свой лицевой счет оформили Тео Эрнандес и Франк Кесси, успешно реализовавший одиннадцатиметровый удар.
После этой ничьи подопечные Дженнаро Гаттузо набрали 52 очка и сохранили за собой шестое место в турнирной таблице Серии А.
Ранее сообщалось, что наставник екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча против «Краснодара».