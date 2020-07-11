«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом»

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 28-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Олег Иванов. У гостей мяч забил Себастьян Дриусси.

На 34-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник сине-бело-голубых Эмилиано Ригони.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» (66 очков) досрочно стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче команда примет «Оренбург».

«Ахмат» (31) располагается на 12-й строчке. В 29-м туре клуб на выезде сыграет с московским «Спартаком».

Ранее «Ахмат» и «Зенит» объявили составы на матч чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1

Голы: 1:0 — Иванов, 6; 1:1 — Дриусси, 22.

Удаления: нет — Ригони, 34.