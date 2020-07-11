Бывший член совета директоров «Барселоны» раскритиковал судейство в матче «Реала»

Бывший член совета директоров каталонской «Барселоны» Тони Фрейша раскритиковал судейство в матче мадридского «Реала» против «Алавеса», передает Marca.

Напомним, «сливочные» победили со счетом 2:0.

«Сомневаюсь, что между защитником «Реала» и игроком «Алавеса» был контакт. Судья назначил пенальти, но эпизод произошел за пределами штрафной площади.

Все схвачено, и схвачено хорошо. Они радуются тому, чем занимаются всю жизнь», — сказал Фрейша.



Ранее «Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании.