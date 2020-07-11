Бывший член совета директоров «Барселоны» раскритиковал судейство в матче «Реала»
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Бывший член совета директоров каталонской «Барселоны» Тони Фрейша раскритиковал судейство в матче мадридского «Реала» против «Алавеса», передает Marca.
Напомним, «сливочные» победили со счетом 2:0.
«Сомневаюсь, что между защитником «Реала» и игроком «Алавеса» был контакт. Судья назначил пенальти, но эпизод произошел за пределами штрафной площади.
Все схвачено, и схвачено хорошо. Они радуются тому, чем занимаются всю жизнь», — сказал Фрейша.
Ранее «Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании.