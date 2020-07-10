Пилот «Формулы-1» Райкконен объяснил отказ становиться на колено

Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен объяснил причину отказа становиться на колено в знак поддержки борьбы с расизмом.

«Все имеют право поступать так, как считают правильным. Конечно, мы все против расизма. И я более чем рад помогать в таких вопросах, но каждый человек поступает так, как ему наиболее комфортно», — цитирует Райкконена Motorsport.

Перед стартом нового сезона «Формулы-1» шестеро пилотов не встали на одно колено. Акцию не поддержали итальянский пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс, голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла», монегаск Шарль Леклер из «Феррари» и российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят.

Ранее россиянин объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии.