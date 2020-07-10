Глейхенгауз опубликовал фрагмент новой произвольной программы Косторной

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз опубликовал фрагмент новой произвольной программы чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной.

«Фрагмент новой произвольной программы, поставленной вместе с Этери Тутберидзе. Музыка: первая часть — Lovely by itsAMoney, вторая часть — Lovely Billie Eilish feat. Khalid. Третья часть — Lovely by Galpe», — написал Глейхенгауз на странице в Instagram.

В прошлом сезоне Косторная выиграла финал Гран-при и завоевала золото чемпионата Европы. Также ей принадлежат рекорды по оценкам в короткой программе (85,45) и по сумме двух выступлений (247,59).

Ранее команда Тутберидзе показала прогресс двукратной чемпионки России Анны Щербаковой и Косторной за неделю занятий.