Глава РУСАДА ответил на обвинения в растрате средств организации

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус ответил на обвинения в растрате средств организации.

Ранее Telegram-канал «ПОСТПРАВДА» сообщил, что функционер получает бонусы за выплаты за «совмещение» одним и тем же сотрудникам.

«Это полная ложь, можно легко проверить. Ни одного совмещения у меня нет и быть не может. У меня дома находятся два принтера, сканер, и у меня тут организован офис. И документооборот исчисляется уже килограммами», — цитирует Гануса Sport24.

Гендиректор РУСАДА добавил, что существующие выплаты за совмещение имеют производственную необходимость.

Также Ганус отреагировал на информацию о растрате более 11 млн рублей на такси. По словам функционера, в 2018 году на перемещения внутри России было потрачено 96 тысяч рублей, в 2019 году — 207 тысяч. Расходы на такси во время зарубежных командировок в 2018 году составили 8 216 рублей, в 2019 году — 75 940 рублей.

Ранее Ганус прокомментировал материал немецкого издания Der Spiegel о дисквалификации биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной за нарушение антидопинговых правил.