Губерниев вступился за покинувшего СБР Драчева

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался об уходе Владимира Драчева с поста президента Союза биатлонистов России (СБР).

О решении Драчева оставить высокопоставленную должность стало известно 10 июля.

«Поблагодарим Владимира Драчева за работу. Я всегда жду его как эксперта в моей биатлонной программе!

Еще раз всем говорю, Драчев не был провальным руководителем нашего биатлона. Позитива было много, несмотря на трудности и хаос. И золото на чемпионате мира, первое для России за несколько лет, Логинов взял как раз при Драчеве! Спасибо, Петрович!» — написал Губерниев у себя в Telegram-канале.

Ранее президент ОКР Поздняков прокомментировал уход Драчева из СБР.