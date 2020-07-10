Драчев объявил об уходе с поста президента СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил о сложении с себя полномочий главы организации.

Стоит отметить, что Драчев является депутатом Государственной думы, что и стало причиной его ухода из СБР.

«Сейчас, после принятия поправок к Конституции, стала очевидна необходимость полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи c принятыми поправками.

Как итог, дополнительная нагрузка в Государственной думе не даст мне сосредоточиться на работе в Союзе биатлонистов России», — передает слова Драчева официальный сайт СБР.

Внеочередная конференция союза пройдет 11 июля.

Ранее Виктор Майгуров заявил, что готов уйти с поста главы СБР в случае невыполнения обещаний.