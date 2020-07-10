«Краснодар» набрал одно очко в трех последних матчах РПЛ
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«Краснодар» набрал одно очко в трех последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Подопечные Мурада Мусаева сыграли вничью с «Ростовом», уступили дома петербургскому «Зениту» и проиграли в гостях казанскому «Рубину».
Всего «быки» потеряли восемь очков в трех крайних турах, вследствие чего опустились на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от идущего вторым московского «Локомотива» на пять очков.
Напомним, что второе место позволит команде выступить в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Ранее сообщалось, что полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сдал отрицательный тест на наличие в организме коронавирусной инфекции.