Тест игрока «Реала» на коронавирус показал отклонения от нормы

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что нападающий команды Винисиус Жуниор мог заразиться коронавирусом.

«Врач проинформировал меня, что тест показал отклонения от нормы. Мы провели повторную проверку и сегодня днем узнаем результат. Иногда тесты дают сбой, такое случается. Как и всегда в таких ситуациях, игрок не может тренироваться», — цитирует Зидана Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус принял участие в 26 матчах, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании освободят от карантина некоторых звезд спорта.