Тест игрока «Реала» на коронавирус показал отклонения от нормы
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что нападающий команды Винисиус Жуниор мог заразиться коронавирусом.
«Врач проинформировал меня, что тест показал отклонения от нормы. Мы провели повторную проверку и сегодня днем узнаем результат. Иногда тесты дают сбой, такое случается. Как и всегда в таких ситуациях, игрок не может тренироваться», — цитирует Зидана Marca.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус принял участие в 26 матчах, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании освободят от карантина некоторых звезд спорта.