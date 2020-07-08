«Ювентус» пропустил четыре мяча в Серии А впервые за семь лет

Туринский «Ювентус» пропустил четыре мяча в чемпионате Италии впервые за семь лет.

В матче 31-го тура Серии А туринский клуб со счетом 2:4 уступил «Милану». Примечательно, что в начале второго тайма «Ювентус» повел со счетом 2:0, однако с 62-й по 80-ю минуту пропустил четыре мяча, один из которых был забит с пенальти.

В последний раз туринцы пропускали четыре мяча в официальном матче в финале Лиги чемпионов-2016/17. Тогда команда со счетом 1:4 проиграла мадридскому «Реалу». В Серии А столько голов в ворота «Ювентуса» в последний раз оформила «Фиорентина» в октябре 2013 года — 2:4.

«Милан» забил четыре мяча «Ювентусу» в Серии А впервые с марта 1989 года. Тогда «россонери» победили туринцев со счетом 4:0.

Ранее сообщалось, что тренер «Милана» высказался о волевой победе над «Ювентусом».