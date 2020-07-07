«Челси» в гостях одолел «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

В матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» оказался сильнее «Кристал Пэлас».

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:3.

В составе победителей забитыми мячами отметились Оливье Жиру, Кристиан Пулишич и Тэмми Абрахам.

У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Кристиан Бентеке и Уилфред Заа.

После этой победы подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 60 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Артем Дзюба подпишет новый контракт с петербургским «Зенитом» по окончании нынешнего сезона.