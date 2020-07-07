Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из «Папиных дочек»

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. Об этом сообщает пятый канал.

По его словам, этот факт никак не соотносится с продвижением каких-либо ледовых шоу.

«Мы с Лизой встречаемся. Я всегда отрицал все истории, потому что они были лживые, но здесь правда», — сказал Авербух.

Ранее российский фигурист Джонатан Гурейро поделился мнением о тренере Этери Тутберидзе.