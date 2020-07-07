«Реал» планирует бесплатно заполучить Мбаппе
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Мадридский «Реал» планирует бесплатно заполучить форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito TV в Twitter.
Отмечается, что француз должен перейти в испанский клуб на правах свободного агента. Сливочные выплатят нападающему €100 млн в качестве подписного бонуса, если он перейдет в команду летом 2022 года.
В текущем сезоне Мбаппе провел 33 матча, забив 30 мячей.
Ранее сообщалось о том, что футболисты «Реала» откажутся от премиальных за выигранные титулы в текущем сезоне.
��¡EXCLUSINDA! #INDA: "El MADRID quiere fichar a MBAPPÉ en 2022. Llegaría LIBRE con una PRIMA de fichaje de 100M€". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/P476iutPX5— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 6, 2020