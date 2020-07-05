Черчесов назвал абсолютно заслуженным чемпионство «Зенита»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

5 июля петербургский клуб в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Краснодар» со счетом 4:2 и досрочно завоевал титул чемпиона страны.

«На мой взгляд, «Зенит» абсолютно заслуженно второй сезон подряд завоевал золотые медали. Команда играла солидно, результативно и в итоге практически не оставила никаких шансов основным конкурентам», — заявил Черчесов.

Теперь в активе команды из Санкт-Петербурга шесть побед в национальных чемпионатах. До этого чемпионом «Зенит» становился в сезонах 2007, 2010, 2011/12, 2014/15 и 2018/19.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сравнялся с ЦСКА по количеству побед в чемпионатах России.