Широков призвал Тедеско наигрывать позиционные атаки

Бывший полузащитник московского ЦСКА и петербургского «Зенита» Роман Широков призвал главного тренера столичного «Спартака» Доменико Тедеско наигрывать позиционные атаки. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, «красно-белые» несостоятельны в данном компоненте игры, из-за чего команда раз за разом спотыкается о массированную оборону оппонентов, которую спартаковцы не в состоянии взломать.

Широков заявил, что надеяться на габариты нападающего Александра Соболева, способного зацепиться за верховой мяч, на постоянной основе нельзя.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к повторению антирекорда по числу поражений в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).