Петербургский «Зенит» уже сегодня может стать чемпионом России по футболу.

Команде Сергея Семака достаточно добиться победы в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Краснодаром», чтобы стать недосягаемой от идущего вторым московского «Локомотива».

В настоящее время сине-бело-голубые имеют в своем активе 59 очков и одну игру в запасе, в то время как у «железнодорожников» 49 баллов.

Подопечные Мурада Мусаева располагаются на третьей строчке с 45 очками.

Напомним, что матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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