Глава Ингушетии принес соболезнования в связи со смертью отца Хабиба
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принес соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова.
О кончине отца действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова стало известно 3 июля. Ему было 57 лет.
«Сегодня не только спортивный̆ мир, но и все мы, жители Кавказа и России, лишились выдающегося тренера и наставника, одного из самых уважаемых и авторитетных людей. От всего ингушского народа и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования его сыну Хабибу, родным и близким. Мы скорбим вместе с вами. Сил и терпения!» — написал Калитманов в Instagram.
Ранее американский боец Джастин Гэтжи прокомментировал новость о кончине Абдулманапа Нурмагомедова.
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Сегодня не только спортивный мир, но и все мы, жители Кавказа и России, лишились выдающегося тренера и наставника, одного из самых уважаемых и авторитетных людей – Абдулманапа Нурмагомедова. ⠀ ⠀ Он одержал много побед, воспитал известных на весь мир спортсменов, но побороть болезнь, к сожалению, не смог. Ему было всего 57. ⠀ ⠀ От всего ингушского народа и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования его сыну Хабибу @khabib_nurmagomedov, родным и близким. Мы скорбим вместе с вами. Сил и терпения!⠀ ⠀ #Ингушетиясвами #дагестан #тренер #ри ⠀