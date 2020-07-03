Глава Ингушетии принес соболезнования в связи со смертью отца Хабиба

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принес соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова.

О кончине отца действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова стало известно 3 июля. Ему было 57 лет.

«Сегодня не только спортивный̆ мир, но и все мы, жители Кавказа и России, лишились выдающегося тренера и наставника, одного из самых уважаемых и авторитетных людей. От всего ингушского народа и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования его сыну Хабибу, родным и близким. Мы скорбим вместе с вами. Сил и терпения!» — написал Калитманов в Instagram.



Ранее американский боец Джастин Гэтжи прокомментировал новость о кончине Абдулманапа Нурмагомедова.