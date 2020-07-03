Тренер Макгрегора: Нурмагомедов-старший вдохновлял многих молодых бойцов

Джон Кавана, тренер ирландского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора, прокомментировал информацию о кончине Абдулманапа Нурмагомедова.

О смерти отца действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова стало известно 3 июля. Ему было 57 лет.

«Очень жаль слышать такие новости. Он был гением единоборств, который вдохновлял многих молодых спортсменов. Он был на пике тренерской карьеры. Большая трагедия. Покойся с миром. Наилучшие пожелания его семье в это трудное время», — написал Кавана в Twitter.



Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования Хабибу в связи с кончиной его отца.