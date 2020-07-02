В РФС ответили Федуну на его претензии о судействе на матчах «Спартака»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи ответил президенту «Спартака» Леониду Федуну на его претензии о судействе на матчах красно-белых. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, в прошедших после рестарта чемпионата России играх с участием «Спартака», неверных решений со стороны как рефери в поле, так и арбитров, следящих за видеоповторами, принято не было.

Кашшаи заявил, что мнение Федуна для него не является проблемой, и что не все клубы могут быть довольными решениями судей.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал игру петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).