Наставник «Краснодара» Мусаев раскритиковал судейство в матче с «Ростовом»

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев раскритиковал судейство в матче с «Ростовом».

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. Игрок желто-синих Ивелин Попов сравнял счет на 101-й минуте, реализовав пенальти.

«Ожидалось, что в конце матча не хватит сил. Рассчитывали, что замены освежат игру. К сожалению, в наши ворота поставили неоднозначный пенальти. Уже в который раз. И в прошлом году борьба за Лигу чемпионов решилась из-за грубейшей ошибки судьи. Если так будет продолжаться, то можно не заканчивать чемпионат. Надо было нам забивать второй гол, у Шапи был отличный момент. Нельзя отдавать инициативу. Но я до сих пор не понимаю решения судьи», — передает слова Мусаева YouTube-канал Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось о том, что матч «Ростов» — «Краснодар» стал самым продолжительным в истории РПЛ.